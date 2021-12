“Facciamo le barricate, diamogli…”: caos Vlahovic, tifosi scatenati

La Fiorentina non vuole fare a meno di lui, Vlahovic però vuole fare il salto di qualità: caos per l’attaccante, i tifosi viola sono scatenati.

Dusan Vlahovic, ora più che mai, si sta dimostrando un giocatore e un attaccante fondamentale nella rosa della Fiorentina. Se il club è attualmente al 6° posto nella classifica di Serie A, con ben 31 punti, è merito sicuramente del lavoro svolto da Vincenzo Italiano con tutto il gruppo, ma anche delle prestazioni a suon di gol tenute dal serbo.

Il classe 2000, infatti, superato un primo momento di difficoltà nel corso della stagione (dovuto proprio alle questioni di calciomercato, riguardanti il suo profilo, che sono emerse), ha recuperato subito la giusta mentalità. In 20 partite ha, infatti, segnato 18 gol e procurato 3 assist. Numeri questi che spingono i tifosi della Viola a non volerlo perdere.

Fiorentina, tifosi scatenati su Vlahovic: “Facciamo le barricate”

La Fiorentina non vorrebbe perdere Dusan Vlahovic, motivo per cui gli avrebbe offerto un importante ingaggio per l’eventuale rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2023. Il serbo però vorrebbe andar via e approdare in un club che gli permetta di compiere il tanto desiderato salto di qualità. Secondo quanto riferito da ‘Labaro Viola’, tra i tifosi, si sarebbe scatenato un vero e proprio ‘caos’, che dimostrerebbe quanto per loro il centravanti sia fondamentale all’interno della squadra.

“Facciamo le barricate come l’assalto di Carlo V e non facciamolo andare via, richiudiamo le porte di Firenze, non facciamolo uscire“. “Offrono 100 milioni? Noi offriamo 110, offrono 10 milioni a stagione, noi gli offriamo 11 milioni“. “Andiamo a Firenze sud per non farlo uscire dalla città”. Questi sono solo alcuni, tra i più esplicativi, dei pensieri rivolti dai tifosi del club a Dusan Vlahovic. Una situazione di calciomercato che appare, perciò, ogni giorno più complessa.