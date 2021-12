Frase che infiamma la rivalità tra i tifosi di Juventus e Fiorentina quella pronunciata da un noto giornalista sul futuro di Vlahovic

Non si placa, anche a distanza, la rivalità tra Juventus e Fiorentina, società storicamente ‘nemiche’ – sportivamente parlando – anche per alcuni affari di mercato che hanno visto coinvolti giocatori viola che si sono trasferiti poi a Torino. L’ultimo, in ordine di tempo, dopo Chiesa e Bernardeschi, potrebbe essere Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è uno dei pezzi pregiati della squadra di Italiano, il presidente Commisso sa che prima o poi dovrà rinunciarvi, sono tante le società interessate e in Italia quella più accreditata è proprio la Juventus.

Vlahovic costa tanto, ma la Juve ha pronta la strategia per giugno. A gennaio, invece, sarà difficile arrivare a lui. Ha commentato con sarcasmo e ironia il possibile approdo del serbo alla corte di Allegri il giornalista Benedetto Ferrara, che sulle colonne de La Nazione ha dichiarato: “L’offerta del noleggio a lungo termine va avanti. In pratica la Juve mette sul piatto un pagamento in cinque anni a 129 euro al mese con maxi rata finale da decidere in accordo con la Guardia di finanza”.

Chiaro il riferimento alle ultime vicende. Un commento, il suo, che ha destato polemiche, con molti tifosi della Juventus risentiti nei suoi confronti. L’ennesima provocazione sull’asse Firenze-Torino per un’accesa rivalità che non sembra destinata a placarsi alle porte di un altro calciomercato.