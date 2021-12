Alle 20.45 spazio a ben due match di questo ultimo turno dell’anno di Serie A. Scendono in campo il Genoa e l’Atalanta.

Un’ultima giornata del 2021 che si aperta non in maniera propriamente regolare. Il rinvio della sfida tra Udinese e Salernitana, a causa dei contagi Covid in casa campana, ha spostato l’attenzione sugli altri due match in programma alle 20.45. Dopo aver visto il Milan soccombere in casa per mano del Napoli di Spalletti, l’ultima curva di quest’anno sembra possa regalare ancora emozioni, sia ai piani alti cosi come a quelli bassi.

Di fronte, oltre a Juventus e Cagliari, ci saranno anche altre due squadre che cercano punti nel tentativo di mantenere una velocità constante nell’inseguimento dei propri obiettivi. L’Atalanta di Gasperini, dopo aver vissuto un periodo molto positivo con una serie lunga di vittorie consecutive, è caduta nello scorso turno sotto i colpi della Roma. Ecco perchè, per evitare di dare seguito a questo capitombolo, è necessario fin da subito tornare a vincere.

Di contro c’è un Genoa che respira ormai da tempo l’aria fredda della zona rossa di classifica. Soltanto dieci punti raccolti, al pari del Cagliari ed appena due in più della Salernitana fanalino di coda. Nonostante l’impegno risulti proibitivo, a Marassi ci sarà la spinta del pubblico per cercare di mettere a segno quella che ad oggi rappresenterebbe un’impresa.

Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali