Juve, altra tegola per Allegri: problemi per l’attaccante

Non ce la fa a continuare contro il Cagliari Moise Kean che si siede a terra e poi chiede il cambio a Massimiliano Allegri

Moise Kean sta fin qui contribuendo alla vittoria della Juventus nel match contro il Cagliari. Sua la prima rete segnata nel corso del primo tempo, a cui si è aggiunta quella di Bernardeschi nella ripresa. Deviazione fortuita su cross proprio di Bernardeschi, lo strapotere fisico del centravanti bianconero ne approfitta e trova la rete del vantaggio. Nel secondo tempo, proprio nel momento in cui la Juve stava forse rischiando un po’ di più la pressione del Cagliari, Moise Kean si è seduto a terra e ha fatto capire alla panchina che non ce l’avrebbe fatta a continuare. Problemi e cambio per l’attaccante.

Juve, Allegri costretto al cambio: Kean non ce la fa a continuare

La Juventus di Massimiliano Allegri, quindi, è andata in vantaggio grazie al gol segnato nel primo tempo da Moise Kean. L’attaccante è il più giovane nel suo ruolo ad aver segnato almeno tre gol in questa Serie A. Ha segnato, infatti, in tre match su sei partendo da titolare. Non solo belle notizie però per lui.

Kean, infatti, al 70′ si è accasciato a terra probabilmente per un problema muscolare alla coscia sinistra. Non ce l’ha fatta a continuare e ha chiesto il cambio alla panchina quando si è reso conto che non avrebbe potuto più incidere come avrebbe voluto. Al suo posto è entrato in campo Kulusevski.