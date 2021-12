“Juve, io non ci riuscirei proprio…”: Rummenigge gela Agnelli

Karl-Heinz Rummenigge, ex Bayern Monaco e Inter, ha parlato della situazione finanziaria della Juve e del progetto Superlega.

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante tra le altre di Inter e Bayern Monaco, per cui è stato anche il CEO, ha rilasciato diverse dichiarazioni a ‘RTV38’. Le sue parole hanno riguardato il futuro di Dusan Vlahovic, che per lui può diventare un grande giocatore, le potenzialità di Federico Chiesa, che per lui è un giocatore da Bayern, ma soprattutto il progetto Superlega. Con quest’ultimo argomento, Rummenigge ha voluto anche toccare e analizzare più da vicino un tema spinoso in casa Juventus, specialmente negli ultimi tempi. Ha perciò detto la sua opinione sui problemi finanziari del club bianconero.

Juve, Rummenigge diretto sui problemi finanziari: “È stato un SOS”

Karl-Heinz Rummenigge ha perciò rilasciato diverse dichiarazioni a ‘RTV38’ durante ‘Zona Mista’. Con l’occasione, l’ex Bayern ha fatto precisi riferimenti alla Juventus, tornando a parlare di rimando del progetto della Superlega: “Io non dormirei la notte se avessi i debiti che ha la Juventus.Come mai l’hanno annunciata? Le società italiane e spagnole volevano ridurre il gap con i club inglesi che avevano un grande vantaggio con i soldi dei diritti tv. È stato come chiamare un SOS perché tutti quanti avevano grandi problemi finanziari. Il Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma anche l’ultimo bilancio della Juventus mi ha lasciato perplesso.“.

“È importante – ha proseguito Rummenigge – che società come il Bayern Monaco abbiano detto di non avere la voglia di partecipare. Non si può fare la Superlega perché si trasformerebbe il calcio in uno sport americano e con la cultura europea non funzionerebbe. Si incasserebbe di più, ma dove vanno i soldi? Dai giocatori e dagli agenti. Non credo valga la pena che i vari Messi e Ronaldo guadagnino 10 milioni in più. I costi vanno ridotti perché ogni anno siamo costretti, anche al Bayern, a rifinanziare i salari dei giocatori.