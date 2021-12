“È incredibile…”, che sfogo di Conte: il Tottenham attacca la UEFA

La UEFA ha sancito l’esclusione del Tottenham dalla Conference League e la reazione di Antonio Conte non si è fatta attendere.

Niente coppe europee in questa seconda parte di stagione per i Toffee guidati dall’italiano Antonio Conte. La UEFA, infatti, ha sanzionato il club escludendolo dalla Conference League dopo l’assegnazione del 3-0 a tavolino al Rennes. Le due squadre, infatti, avrebbero dovuto fronteggiarsi in campo internazionale a inizio dicembre, ma il Tottenham fu costretto a dare forfait a causa di un focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il calendario è troppo intenso per poter recuperare il match ed è stato dichiarato vinto a tavolino dai francesi.

Tottenham escluso dalla Conference League, il commento di Conte

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell’impegno contro il West Ham, Antonio Conte ha commentato così la decisione della UEFA: “Non è giusta. Tutto il mondo sa che siamo di fronte a un problema grosso quale il coronavirus. Non abbiamo giocato la partita perché avevamo diversi calciatori positivi e il governo ha imposto l’interruzione delle nostre attività e di fermare quindi anche il nostro centro sportivo. Onestamente, per me, per i giocatori, per la società, per i nostri tifosi, è incredibile la decisione che la UEFA ha preso”.

La presa di posizione della UEFA è ferma ma anche quella del Tottenham, che non accetterà il provvedimento a braccia conserte. La società di Levy, infatti, ha intenzione di impugnare la decisione presentando un ricorso. Al momento dei fatti la squadra inglese presentava ben 13 calciatori positivi al Covid-19 e inoltre la misura di non disputare il match fu presa dal governo locale. La partita è appena cominciata.