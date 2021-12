Valencia, un ‘talismano’ chiamato Piccini: numeri da record per l’azzurro

Il calciatore italiano Cristiano Piccini è un autentico ‘talismano’ per il Valencia. Gli spagnoli hanno sempre vinto con lui in campo.

Sono circa venti giorni che Cristiano Piccini è rientrato dopo un grave infortunio, l’ennesimo di una carriera travagliata. Il terzino italiano è cresciuto tra le fila della Fiorentina ed è tornato in Serie A nel 2020 con l’Atalanta. L’esterno ha trovato la sua reale identità in Spagna e precisamente al Valencia. Abbiamo già parlato del fantastico rapporto tra l’esterno italiano ed i suoi tifosi ma nelle ultime ore in tanti hanno notato un curioso dato.

Piccini è tornato il 2 Dicembre e da quel giorno la stagione del Valencia è cambiata. La squadra, con o senza il giocatore nato a Firenze, ha totalmente un rendimento differente ed i numeri ‘parlano chiaro’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Piccini, cinque vittorie in cinque gare per il Valencia

Piccini ha giocato le ultime cinque gare di questa stagione, 3 in campionato e 2 in coppa, l’ultima nel match di ieri in trasferta contro il Levante. Curiosamente il Valencia ha vinto tutti e cinque gli incontri con l’azzurro in campo ed è tornato in piena corsa per la zona Europea, addirittura a soli due punti dalla zona Champions League. Questa tradizione è iniziata però già il 30 Ottobre quando Piccini ha giocato solo gli ultimi dieci minuti, ma è entrato bene in gara (anche come portafortuna) nel derby vinto contro il Villarreal.

LEGGI ANCHE >>> Milan, per la difesa due piste da scartare: ipotesi a sorpresa

Oltre ad essere il jolly del club andaluso Piccini sta offrendo anche ottime prestazioni, come testimoniano gli ultimi dati. Nella sfida contro il Levante il giocatore ha giocato 72 minuti con 87 % di passaggi riusciti, il 72 % di duelli vinti e con anche 4 recuperi. Una prestazione da incorniciare che fanno sicuramente Piccini uno dei migliori in campo.