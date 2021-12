Piccini, il gol dopo l’incubo: torna protagonista a Valencia

Questa settimana è tornato ad essere decisivo il terzino del Valencia Cristiano Piccini. L’ex calciatore ha avuto diversi problemi.

La storia di Cristiano Piccini è senza dubbio una storia molto complicata, che, questa settimana ha avuto un bel ‘lieto fine’. Il calciatore del Valencia, da sempre considerato come un terzino molto promettente, ha visto la sua carriera frenata da vari infortuni, alcuni anche molto gravi.

Il debutto con la Nazionale azzurra ed il suo trasferimento in prestito all’Atalanta facevano presagire dei cambiamenti nella sua carriera, ma il legame tra il giocatore di Firenze, la squadra spagnola ed i suoi tifosi è indissolubile. Nel 2019 Cristiano ha subito la rottura della rotula e la sua esperienza in Liga ha avuto vari tormenti, ma i tifosi del club hanno sempre apprezzato il calciatore azzurro, tanto da dedicargli appositamente un account sui social media (San Piccini).

Piccini ed il ritorno alla gloria

Nell’ultima giornata di campionato Piccini ha realizzato la rete decisiva del 2 a 1 ‘regalando’ i tre punti al Valencia con il club spagnolo che ha superato il Barcellona ed è rientrato in piena lotta per la qualificazione alle Coppe europee.

Piccini è subentrato nel primo tempo, al posto dell’infortunato Lato ed il suo rientro fa sorridere i tifosi non solo per il gol. Osservando le statistiche del match l’ex calciatore, tra l’altro anche dello Sporting Lisbona, ha vinto il 62 % dei duelli, ha effettuato 12 recuperi e ha ottenuto ottimi dati anche sulla precisione dei passaggi. Numeri importanti con i tifosi del Valencia che possono nuovamente contare sul proprio beniamino ed un segnale magari anche per Roberto Mancini. Il ct azzurro è stato colui che ha convocato in Nazionale Piccini per la prima volta e magari osserverà le sue prestazioni d’ora in poi, in vista dei Playoff Mondiali di Marzo.