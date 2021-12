“È stato bello…”: Eto’o spiazza sulla Coppa d’Africa, messaggio ufficiale

Sembrano non esserci più dubbi, ormai: la Coppa d’Africa si farà, ad annunciarlo è stato l’ex centravanti dell’Inter, Eto’o

Altro che cancellazione o rinvio a settembre, la Coppa d’Africa si disputerà e dovranno accettarlo i club europei che saranno costretti a perdere per diverse settimane alcuni dei propri calciatori. L’ennesima conferma ufficiale arriva da Samuel Eto’o.

L’ex attaccante dell’Inter, attuale presidente della Federcalcio camerunense, con un tweet con tanto di foto ha annunciato che è tutto pronto, sono in corso gli ultimi preparativi, e che il 9 gennaio si parte con la partita inaugurale allo stadio Olembé Stadium, teatro del match tra Camerun e Burkina Faso. “Con gli ultimi preparativi per la Coppa d’Africa in corso, è stato bello visitare lo stadio Olembé con il presidente della CAF Patrice Motsepe” il suo post.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

With the final preparations for the Africa Cup of Nations in motion, it was great to visit Olembé Stadium with CAF president Patrice Motsepe. In this stadium we will kick off with our first match on January 9th, Cameroon 🇨🇲 vs. Burkina Faso 🇧🇫 @CAF_Online @FecafootOfficie pic.twitter.com/rPBlzYTsJC

— Samuel Eto’o (@SamuelEtoo) December 22, 2021