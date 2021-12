“Su Icardi dobbiamo dirlo…”: Juve, da Parigi l’ammissione ufficiale

Mauro Icardi fatica a trovare spazio nel PSG ma il tecnico Pochettino ribadisce la sua importanza in rosa: messaggio alla Juventus?

Alla vigilia della sfida di stasera contro il Lorient, ultima di un 2021 in cui sono arrivati troppi alti e bassi per la squadra più ambiziosa del pianeta, il PSG manda forse un messaggio indiretto alla Juventus. Lo fa tramite il suo allenatore, Mauricio Pochettino, che annunciando la presenza in campo di Mauro Icardi ne loda le doti.

Questo nonostante l’argentino abbia trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, chiuso del resto da fenomeni come Mbappé, Messi, Neymar e Di Maria che pur con caratteristiche diverse rendono il suo utilizzo difficile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pochettino su Icardi: “Ogni squadra ha bisogno di uno così”

Caratteristiche diverse, appunto. Che comunque Pochettino a parole dimostra di apprezzare: “Icardi non ha giocato tante gare quanto avrebbe voluto per diversi motivi, ma tutti i giocatori in rosa sono importanti nella ricerca dell’equilibrio. Lui è un attaccante d’area, un finalizzatore. C’è da ammetterlo: ogni squadra ha bisogno di un giocatore così.”

Nelle ultime settimane si era parlato molto della possibilità che Icardi, scontento della sua avventura a Parigi, avesse chiesto la cessione e il ritorno in Italia. Si era parlato della Juventus e di un possibile scambio di prestiti con Arthur, ma la verità è che la trattativa per i bianconeri non dovrebbe essere facile. Soprattutto dopo le parole di Pochettino.

LEGGI ANCHE>>>“È troppo poco, dura cosí…”: Mondiali, Mancini trema e lancia l’allarme

Contro il Lorient Maurito dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: sarà appena la 7ª volta in una stagione che fino a ora lo ha visto collezionare appena 838 minuti giocati conditi da 4 gol. Abbastanza per chiedere una cessione che però il club potrebbe non concedere così facilmente come speravano alla Juventus.