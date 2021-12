“Non riesce a camminare”: Roma, Mourinho spaventa i tifosi

José Mourinho ha parlato delle condizioni di Abraham ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Sampdoria, match terminato 1-1.

La Roma di Mourinho non va oltre il pareggio nel match contro la Sampdoria. Una gara in cui i giallorossi hanno avuto “diverse difficoltà”, almeno stando all’analisi che il tecnico portoghese ha rilasciato ai microfoni di DAZN.

“La squadra sembrava stanca, abbiamo avuto diverse difficoltà.” ha dichiarato Mourinho. “Non siamo stati concentrato, abbiamo fatto troppi errori. Nel secondo tempo siamo andati leggermente meglio, potevamo segnare, ma non ci siamo riusciti.”

Poi una ‘stoccata’ alla Samp che, a dire di Mourinho, ha fatto poco o nulla per andare oltre il pari. “E’ molto difficile giocare contro una squadra che non vuole giocare. Hanno fatto giocato per ottenere il loro punto. Gol subito? Non ho visto, era troppo lontano da me. Non so se abbiamo perso qualche duello individuale.”

Il discorso si sposta poi su Abraham e sulle sue condizioni. L’attaccante infatti è uscito ad inizio ripresa per infortunio: “Non riusciva a camminare. Il problema è alla caviglia, ho visto solo uscire il sangue. Lui voleva continuare, ma non è stato possibile.”

Dopo la descrizione pessimistica però Mourinho lascia qualche speranza ai tifosi. “Nonostante questo però non mi sembra grave come infortunio. Di certo non sta bene e non poteva continuare, ma non dovrebbe essere un infortunio gravissimo.”