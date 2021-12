“Vi dico che…”: Donnarumma, il messaggio di Buffon gela il Milan

Gigi Buffon ha rinvito il suo ritiro e incoronato ‘Gigio’ Donnarumma: “Può distinguersi nel giro di un anno rispetto agli altri”

A 43 anni, Gianluigi Buffon non ha ancora nessuna voglia di smettere. Il portiere ha parlato attraverso un’intervista concessa al media americano di lingua spagnola “TUDN” ha svelato il suo segreto. “Non aver vinto la Champions League tiene vivo il mio spirito competitivo. Forse se l’avessi vinta mi sarei già ritirato”, ha rivelato il numero uno oltreoceano. Nell’intervista ha parlato pure dei suoi eredi, riservando parole positive per Donnarumma, suo successore anche in Nazionale.

Buffon allontana il ritiro e incorona l’erede: “Donnarumma entro un anno può diventare il più forte di tutti”

Gigi Buffon ha parlato con il media statunitense anche dei migliori numeri uno in circolazione nell’era contemporanea: “Esistono grandi portieri. Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma e Navas. Non credo vi sia uno un gradino sopra agli altri” ma ha aggiunto: “Quello che può salire di livello nel giro di un anno e distinguersi rispetto agli altri è sicuramente Donnarumma“. ‘Gigio’, in effetti, è anche il più giovane di tutti carta d’identità alla mano. Un fattore da tenere in grande considerazione. Parole però che avranno creato un pizzico di scoramento tra i tifosi del Milan.

Il portiere, che durante la scorsa estate ha firmato un contratto di due anni con il Parma, ha anche posticipato la data del suo ritiro: “Mi piacerebbe giocare in Messico oppure negli Stati Uniti. Sono esperienze che mi piacerebbe fare, vedremo cosa succederà”.

A 43anni, l’estremo difensore ha ancora voglia di stupire e far parlare di sé. Nel campionato di Serie B in corso ha mantenuto la sua porta inviolata in sei occasioni.

E riguardo il futuro ha aggiunto: “Non so ancora cosa farò da grande se il manager oppure l’allenatore”.

In estate, il portiere di Massa Carrara ha scelto di tornare al Parma, club con il quale è diventato grande e ha svolto la prima parte della sua lunga carriera poi passata per la Juventus. Il portiere però fino a questo momento ha raccolto vari bocconi amari in gialloblù. I risultati sono stati inferiori alle aspettative. Nelle ultime cinque partite, da quando è cominciata la gestione Iachini, sono arrivati sei punti per la formazione ducale.

Le prestazione di Buffon tuttavia non sono mai parse in discussione. Il portiere sta disputato un’ottima stagione nonostante il Parma occupi in questo momento la tredicesima posizione in classifica con cinque punti di ritardo sulla zona playoff.