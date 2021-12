“Ha rotto con il club”: Juve, l’attaccante del futuro arriva dallo United

Tanti nomi in uscita per la Juve di Allegri che ora inizia a pensare anche alle mosse da fare in entrata in vista del mercato di gennaio

La Juve si sta già preparando per le mosse da portare a termine con il calciomercato di gennaio. L’idea è quella di ‘epurare’ la rosa da ingaggi che pesano sul bilancio, con giocatori che ormai non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Primo nome della lista pronto a fare le valige e a lasciare i bianconeri è quello di Aaron Ramsey che, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe partire tramite una formula di prestito e raggiungere la Premier League. Altro nome in uscita è quello di Arthur. Per quanto riguarda però gli innesti, attualmente, due sono i nomi in pole position per rafforzare la squadra: Mauro Icardi da un lato, Anthony Martial dall’altro.

Juve, è corsa all’attaccante: Martial rompe con lo United

La Juventus dunque, oltre ad agire sul reparto del centrocampo, è alla ricerca di una punta centrale in grado di produrre i gol che fino ad ora sono un po’ mancati. Continua sempre a circolare il nome di Mauro Icardi, che potrebbe raggiungere Torino per ritrovare centralità nel progetto e minuti da titolare, ma Pochettino sembra non volersi privare di lui. La Juve, allora, punta gli occhi anche su un altro centravanti, guardando in Premier League.

Altro nome caldo sulla lista del calciomercato invernale dei bianconeri è, infatti, quello di Anthony Martial. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’attaccante “ha rotto con lo United e vorrebbe lasciare la Premier League già a gennaio”. La favorita al momento su di lui resterebbe il Siviglia ma, se dovesse essere possibile attuare la formula del prestito, la Juventus potrebbe irrompere nella trattativa e provare a strapparlo alla concorrenza.