“Sarà obbligatorio”: Covid, la novità del Governo per i tifosi allo stadio

Il Governo ha definito i nuovi provvedimenti per contenere la diffusione del Covid. Numerose le misure che riguardano i tifosi.

L’ufficialità arriverà soltanto nel pomeriggio ma intanto filtrano le prime indiscrezioni in merito ai provvedimenti che il Governo intende adottare al fine di contrastare la diffusione del Covid. All’interno degli stadi (capienza confermata al 75%), ad esempio, si potrà accedere soltanto indossando e mantenendo al suo interno la mascherina di tipo FFP2. Vietato, inoltre, il consumo di bevande e cibi negli impianti all’aperto e al chiuso.

Governo, le misure anti-Covid destinate ai tifosi

Le misure, stando a quanto deciso dalla cabina di regia presieduta dal oresidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, dovranno essere rispettate anche in zona bianca. Resta poi ancora in piedi l’ipotesi di introdurre l’obbligo del tampone per gli spettatori che non hanno ancora effettuato la terza dose di vaccino. Aggiornamenti in tal senso sono attesi dopo le 17: a quell’ora, infatti, l’Esecutivo si riunirà al fine di ratificare tutte le decisioni, che entreranno in vigore dal 27 dicembre.

Positivo il commento del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione”.