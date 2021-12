Inter, Marotta mette a segno il ‘colpo’: arriva l’annuncio ufficiale

Un altro rinnovo di contratto in casa Inter. La notizia è ufficiale, il tutto comunicato anche attraverso una foto pubblicata sui social.

In casa Inter sono ormai mesi che ci si occupa di incasellare quei rinnovi di contratto che hanno tenuto col fiato sospeso anche i tifosi. Dopo aver perso Lukaku ed Hakimi (oltre ovviamente ad Antonio Conte), si è fatta concreta la necessità di confermare quelli che sono gli elementi della rosa importanti e che anche in questa stagione hanno confermato di poter essere le basi solide per il futuro nerazzurro.

E cosi è stato per Lautaro e Barella, per i quali il rinnovo è arrivato proprio nelle scorse settimane, per la gioia dei tifosi. Quest’ultimi, infatti, rappresentano due elementi essenziali per l’undici di Inzaghi ma anche per il futuro stesso del club. In queste ore è arrivato un altro annuncio che conferma la volontà della società di puntare molto sui giocatori che stanno dimostrando anche grande attaccamento alla maglia.

Inter, il rinnovo di Dimarco è ufficiale: la nota

In questi minuti ci ha pensato proprio l’Inter a comunicare quello che è un altro rinnovo di contratto messo a segno da Beppe Marotta. Stavolta, però, non c’erano particolari dubbi viste anche le dichiarazioni da parte del diretto interessati, ben disposto a mettere la firma sul contratto che lo legherà alla squadra nerazzurra fino al 2026.

Siamo parlando di Federico Dimarco, che è stato immortalato proprio nel momento della firma, con la foto prontamente distribuita su tutti i canali social della società. Un prolungamento di contratto fino al 2026, ed una scelta decisa da parte della proprietà. Da capire, adesso, se anche per Brozovic si riuscirà a strappare la firma per prolungare la sua esperienza in quel di Milano.