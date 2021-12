“Cosa vado a fare?”: Juve, il retroscena di Palmeri su Icardi

Il giornalista Tancredi Palmeri si è dimostrato scettico sulla possibilità che Icardi possa lasciare il Psg per vestire la maglia della Juve

Nel corso della diretta ‘Twitch’ di ‘SerieANews.com’, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della notizia di calciomercato degli ultimi giorni, vale a dire del passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. Non è la prima volta che l’attaccante argentino ex Inter è accostato alla società bianconera. Anche nel periodo in cui non sembravano esserci grossi spiragli di un suo addio ai nerazzurri, la società del presidente Andrea Agnelli è stata data da ‘radiomercato’ sulle sue tracce.

Icardi è tornato titolare nel match di mercoledì sera contro il Lorient in cui è rimasto in campo per novanta minuti e ha ritrovato pure il gol che gli mancava in campionato dal 19 settembre.

Juventus, Palmeri scettico sulla possibilità di Icardi di vestire la casacca bianconera: “Sta bene a Parigi”

Tancredi Palmeri, durante la diretta ‘Twitch’ di ‘SerieANewsTV’ si è mostrato scettico sul trasferimento dell’argentino in bianconero: “Ci sono due ragioni da discutere in merito all’eventuale passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. La prima è che l’attaccante percepisce dieci milioni netti all’anno e pertanto non si schioderà da questa cifra. Il secondo aspetto da valutare è il fatto che il calciatore si è ambientato a Parigi. Vive bene in Francia e anche Wanda gradisce la vita condotta nella capitale transalpina”.

Ha poi aggiunto: “In questo momento, è più la Juventus ad avere l’esigenza di avere Icardi in rosa che non lui di trasferirsi in bianconero. La società di Agnelli dovrà fornire argomentazioni convincenti per completare questo acquisto”.

Secondo Palmeri, infine, un altro aspetto potrebbe stimolarlo a rimanere sotto la Tour Eiffel: “Per la sua testa potrebbe passare anche questo discorso, ‘cosa vado a fare alla Juventus? Per arrivare quarto in campionato. Rimango al Psg con i vari Mbappé, Neymar e Messi, non sono il primi ma resto in questa congrega di campioni'”.

In Francia però finora Mauro Icardi ha trovato pochissimo spazio. In maniera particolare in questa stagione, come ormai noto a tutti condizionata pure dalla cronaca rosa che lo ha visto coinvolto negli scorsi mesi. L’ex Inter ha collezionato 20 gettoni di presenza con il Psg da quando è cominciata il nuovo corso. In quest’arco di tempo ha siglato cinque reti.