PSG, non solo Donnarumma: nuovo ‘scippo’ al Milan

L’accordo tra il Milan e Kessie sul rinnovo è ancora un miraggio. Il PSG, dopo Donnarumma, potrebbe soffiare un altro punto cardine di Pioli.

Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Napoli di Spalletti, il Milan ha battutto 2-4 il sorprendente Empoli di Andreazzoli. Con questo successo i rossoneri hanno rinforzato la seconda posizione in classifica, sfruttando il ko degli azzurri contro lo Spezia, ed hanno mantenuto inalterata la distanza di quattro punti dall’Inter capolista.

Tra i protagonisti della vittoria del Castellani c’è sicuramente Kessie. Il centrocampista è stato autore di una doppietta contro il team toscano. L’ivoriano non sta giocando la sua miglior stagione, ma in queste ultime settimane ha ritrovato la giusta condizione per tornare, come l’anno scorso, decisivo.

Milan, c’è distanza con Kessie. Sul giocatore PSG e Conte

Kessie è da mesi sotto la lente d’ingrandimento a causa della lunga trattativa con il Milan per il prolungamento del contratto. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, c’è ancora molta distanza tra le parti, visto che il centrocampista chiede 8 milioni di euro mentre Maldini e Massara si sono fermati a 6.

Questi 2 milioni di differenza rappresentano un ostacolo difficile da superare, considerando la politica del Milan sui contratti dei propri calciatori. Su Kessie bisogna registrare l’intersse sia del Tottenham che del PSG, che prenderebbero volentieri il giocatore a zero il prossimo giugno. Dopo Donnarumma, il club parigino è pronto a strappare un altro giocatore fondamentale per Pioli.