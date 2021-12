“Non si muove…”: Juve, ecco l’annuncio sul bomber che gela Allegri

Lorenzo Lucca è uno degli obiettivi della Juve. A stoppare le velleità dei bianconeri ci ha però pensato il presidente del Pisa.

Nel sorprendente Pisa di questa prima metà di stagione, primo in classifica e che tanto sta facendo bene in Serie B, si è indubbiamente messo in mostra Lorenzo Lucca. Il 21enne attaccante fino a questo momento ha trascinato i nerazzurri con 6 reti in stagione.

Numeri che, uniti a prestazioni quasi sempre al top, hanno fatto di Lucca, vista anche la giovanissima età, uno dei prospetti migliori del calcio italiano. Naturale quindi che su di lui si siano già fiondati diversi club di massima serie, tra cui spicca la Juve, alla perenne ricerca di rinforzi per il suo reparto offensivo.

Le prospettive di crescita, unite al costo ancora contenuto dell’attaccante, hanno fatto si che parecchie voci di mercato iniziassero a girare nelle settimane precedenti l’apertura del mercato di riparazione. A fare chiarezza ci ha però pensato il presidente del Pisa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lucca, il presidente del Pisa gela le pretendenti

“Sicuramente non si muoverà a gennaio!” così Giuseppe Corrado, numero uno dei Pisa, ai microfoni di Radio Sportiva. Comprensibile la posizione dei nerazzurri, restii a privarsi del loro gioiello in piena corsa promozione. Ma al contempo certi che a fine stagione il valore di Lucca potrebbe ulteriormente crescere.

LEGGI ANCHE >>> Inter, mani nei capelli per Inzaghi: la confessione fa tremare Marotta

“Nell’ambito della nostra crescita Lucca rappresenta un punto di riferimento.” ha infine chiarito Corrado, che ha inoltre messo le cose in chiaro anche per eventuali pezzi pregiati della sua rosa. “Nessuno dei nostri pezzi pregiati si muoverà. Al massimo faremo noi qualcosa in entrata se si presenterà un’occasione di mercato.”