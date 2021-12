“Lo devo dire, purtroppo…”: Mondiali, confessione scottante di Mancini

Finisce il 2021 ed il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato di tanti temi, non ultima la chance persa contro la Svizzera.

L’Italia ha vissuto un’annata fantastica nel 2021. Gli azzurri, guidati da Roberto Mancini, hanno vinto l’Europeo abbastanza a sorpresa superando colossi come la Spagna e l’Inghilterra ‘padrone di casa’ battuta in finale solo ai calci di rigore. Il ct azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questa particolare annata.

La vittoria ma non solo con l’Italia che ha sprecato un importante chance per la qualificazione diretta, pareggiando lo spareggio decisivo contro la Svizzera. Ora gli azzurri si contenderanno l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022 prima con la Macedonia e poi con la vincente tra Portogallo e Turchia.

Italia, le parole di Mancini sulla chance persa dagli azzurri

Il ct azzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Da un lato abbiamo fatto una cosa straordinaria ed abbiamo fatto felici milioni di persone, ma occorre dire che l’Europeo è ormai alle spalle, ora bisogna pensare ad altro. C’è rammarico per la mancata qualificazione, ma questo è il calcio. A volte meriti di vincere e non vinci e penso che potevamo chiudere il girone molto prima, invece ci siamo lasciati andare ed ora dobbiamo fare due grandi partite per trovare la qualificazione. A Basilea abbiamo dominato, ma alla fine è andata cosi”.

Nel corso dell’intervista Mancini ha parlato di tante cose, da Joao Pedro a Zaniolo fino alla situazione convocati assicurando che ci sarà uno stage per capire chi potrà far parte della squadra azzurra.