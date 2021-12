“Ad Haaland piacerebbe giocare qui”: il tecnico esce allo scoperto

Il Real Madrid prepara il doppio colpo in estate per festeggiare al meglio l’inaugurazione del nuovo stadio: nel mirino Mbappé ed Haaland.

Affila le armi il Real Madrid in vista dell’estate. L’accordo con Antonio Rudiger è ad un passo, sulla base di 12 milioni netti all’anno. Ma oltre a potenziare il reparto difensivo con il tedesco del Chelsea, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, le Merengues hanno intenzione pure di regalare al tecnico Carlo Ancelotti due nuovi attaccanti. Il primo, come noto, è Kylian Mbappé (intenzionato a lasciare il Paris Saint Germain a parametro zero) mentre l’altro porta il nome di Erling Haaland la cui avventura al Borussia Dortmund sembra essere vicina ai titoli di coda.

Real Madrid, Haaland nel mirino

Due operazioni complicate e particolarmente onerose che il club conta comunque di chiudere nei prossimi mesi, in modo tale così da festeggiare nel migliore dei modi la conclusione dei lavori di restyling del “Bernabeu”. Uno scenario confermato dallo stesso allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano ‘As’. “Se Mbappé e Haaland vorrebbero giocare nel nuovo stadio? Certo che sì. Non c’è dubbio che il Real Madrid giocherà al vertice per molto tempo”.

A gennaio il club non ha in programma colpi in entrata (“non chiederò giocatori, non mi interessa il mercato di gennaio”), anche perché Ancelotti conta di concedere più spazio a Eduardo Camavinga. “Ha qualità e potere immensi, ma deve imparare e acquisire esperienza e conoscenza per la posizione in cui gioca. Non ce l’ha ancora, ma ha solo 19 anni! Ogni giorno che si allena al fianco di Modric, Kroos o Casemiro è un master per lui”.