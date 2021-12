Roma, Mourinho diventa CT? Clamoroso retroscena dalla federcalcio

Mourinho commissario tecnico della Nigeria? Le strade del calciomercato possono essere sorprendenti e giungono dei retroscena.

Come un fulmine a ciel sereno, considerata l’imminenza della discussa Coppa d’Africa, la Nigeria ha annunciato l’esonero del commissario tecnico Gernot Rohr, alcune settimane fa. L’allenatore era in carica dal 2016 e al momento non è ancora stato scelto un sostituto. Una decisione che ha sorpreso per tempi e modalità, soprattutto se si considera che proprio con la sua guida la Nigeria si è qualificata prima nel girone per i Mondiali del 2022. La scelta pare sia maturata per questioni interne alla Federcalcio locale. Cosa accadrà adesso? Tante sono le suggestioni.

Mourinho prossimo Ct della Nigeria? La suggestione

La ricerca al prossimo commissario tecnico prosegue oramai da settimane e Amaju Pinnick, presidente della Federcalcio locale, ha confermato di aver avuto diversi contatti e a sorpresa ha fatto il nome di José Mourinho. Il numero uno del calcio nigeriano ha dichiarato di aver dialogato anche con l’attuale tecnico della Roma. Tuttavia, nessun pericolo per i giallorossi: Mourinho avrebbe ascoltato la proposta e l’avrebbe subito dopo gentilmente declinata, ringraziando per l’interessamento. Il portoghese intende proseguire con entusiasmo la sua attuale avventura.

Bisognerà quindi virare altrove per trovare chi condurrà avanti a partire dalla Coppa d’Africa la Nigeria di Victor Osimhen e Pinnick a ‘This Nigeria’ ha parlato ancora affermando e concludendo sul rapporto con Mourinho: “Credo che stiamo facendo tutto il possibile ed è per questo che ci interfacciamo a tutti i livelli. Certo abbiamo sentito anche Mourinho. Non ho intenzione di dire che non abbiamo parlato con lui perché l’abbiamo fatto. Anche il ministro dello sport ha parlato con Mourinho e non c’è niente di sbagliato in questo”.