Inter, arriva la prima cessione: sorridono le casse nerazzurre

Prima dell’inizio della sessione invernale l’Inter ha già portato a termine la prima cessione. Il Reims ha acquistato Andrew Gravillon.

In vista della sessione invernale l’Inter è al lavoro soprattutto per le uscite e solo poi potrà accumulare il ‘tesoretto’ necessario per acquistare eventualmente nuovi giocatori. Nella formazione di Simone Inzaghi ci sono alcuni nomi in uscita, ma anche da quelli in prestito potrebbero arrivare importante plusvalenze.

Nelle ultime ore è arrivata praticamente la certezza: Andrew Gravillon lascia l’Inter e si trasferisce a titolo definitivo allo ‘Stade de’ Reims. Il difensore era già in prestito ed ora si sono verificate le condizioni per riscattare il giocatore. Il giocatore ha collezionato la diciassettesima presenza in questa stagione e si è cosi verificata la condizione necessaria per l’acquisto del calciatore da parte del club francese.

Inter, le ultime su Gravillon

Gravillon è un giocatore classe 1998 che ha militato nelle giovanili nerazzurre ed in Serie A ha collezionato presenze in squadre come Benevento e Pescara. Inizialmente era stato anche prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo, ma i neroverdi non esercitarono il riscatto del giocatore.

Ottima notizia per le casse dell’Inter visto che il club nerazzurro guadagna da questa cessione ben 3.5 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che la società campione d’Italia metterà a bilancio per questa stagione.