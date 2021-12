Inter e Juve avvisate, il Bayern pronto a ‘scippare’ l’attaccante

Il Bayern è pronto ad intervenire sul mercato a gennaio. Il club bavarese ha messo nel mirino Alvarez, giocatore che piace ad Inter e Juve.

Mancano pochi giorni all’inizio del calciomercato e tutte le squadre europee, in particolare le big, sono sulle tracce dei profili più interessanti sul mercato. In particolare due dei profili più interessanti sono il brasiliano del Leeds Raphinha e l’attaccante argentino Julian Alvarez, giocatore tra l’altro nel mirino di Inter, Juve e di quasi tutte le big europee.

Un club alla ricerca di giovani profili e giocatori non particolarmente esosi (soprattutto per le spese di ingaggio) è il Bayern Monaco, al lavoro per migliorare la già straordinaria rosa del tecnico Nagelsmann. Già in passato i bavaresi hanno dimostrato di non poter fare a meno di Lewandowski e sono quindi a caccia di giocatori per il reparto offensivo.

Bayern Monaco sfida Inter e Juve per Alvarez

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, i bavaresi sono pronti a sferrare l’attacco sia per Raphinha che per Julian Alvarez, due calciatori che gli consentirebbero di rinforzare e soprattutto ringiovanire il reparto d’attacco. Se per Raphinha anche ‘Oltremanica’ parlano di un’importante offerta da 50 milioni di euro al Leeds, la situazione è diversa per il giocatore sudamericano.

Alvarez piace molto ad Inter e Juve e non solo ed il Bayern dovrà partecipare ad un’asta internazionale per acquistare uno dei giocatori più interessanti del panorama mondiale. Intanto il Bayern si è inserito con ‘prepotenza’ nell’asta per il forte e talentuoso attaccante.