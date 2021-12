“Ha capito il bluff…”: rinnovo Insigne, lo scenario di Schira

QUale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Per Nicolò Schira il Napoli ha capito il ‘bluff’ del capitano del Napoli e del suo agente Pisacane…

Il futuro di Lorenzo Insigne resta più incerto che mai. L’attaccante della SSC Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed al momento la trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis resta in stand-by. La distanza tra domanda ed offerta non è ancora stata colmata e ad acuirla c’è l’offerta del Toronto FC dalla Major League Soccer. Vincenzo Pisacane, agente del capitano degli azzurri, è al lavoro per trovare la giusta soluzione per il suo assistito.

Rinnovo Insigne, parla Nicolò Schira

Il giornalista Nicolò Schira, intervenuto durante la diretta Twitch sul canale di SerieANews, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando la telenovela Insigne-Napoli: “Entro Capodanno probabilmente riparlerà il suo agente. All’orizzonte non si vedono offerte. Il Tottenham prende le distanze e dice ‘Non è un nostro obiettivo’. L’Inter ci fa un pensierino perché Marotta ed Ausilio amano i parametri zero, ma nel 3-5-2 di Inzaghi dove lo mettono? Fai fatica. Alla fine c’è l’offerta ricchissima dalla MLS ma ha già voglia di dire addio al calcio che conta a 30 anni? Insigne non lo vedo in MLS. Vuol dire andare a smettere con i grandi palcoscenici”.

Poi prosegue: “Io credo che il suo agente si stia agitando tanto perché aspetta il rilancio del Napoli. E’ un ‘al lupo al lupo’ per innescare una reazione. Il Napoli ha capito il bluff e quindi ora è una partita a scacchi. Il Napoli resta sulle sue posizioni, Insigne si agita ma tutto sommato vorrebbe restare a Napoli e rinnovare. Bisogna capire chi cede prima tra i due. E’ una serie che ci regalerà ancora tante puntate”.