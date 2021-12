“Fondamentale…”: mercato Milan, il suggerimento di Pellegatti spiazza tutti

Il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre addentrato nel mondo Milan, si lascia andare ad un consiglio circa il rinnovo di Romagnoli.

Alessio Romagnoli è ormai da diverso tempo uno dei perni della difesa del Milan di Stefano Pioli, meritando anche la fascia di capitano. Nonostante qualche problema fisico, che l’ha tenuto fuori anche per il derby contro l’Inter, Romagnoli ha dimostrato anche questo stagione di essere fondamentale per gli equilibri difensivi.

Su di lui però pende la spada di Damocle del rinnovo. Ed è proprio su questo punto che Carlo Pellegatti, giornalista da sempre molto vicino all’ambiente Milan, ha voluto dire la sua attraverso il suo canale YouTube. Consigliando caldamente di prolungare il matrimonio con il difensore.

“Sarà fondamentale rinnovare.” ha dichiarato Pellegatti.”Il rinnovo sarà una delle chiavi del prossimo mercato. Trattenerlo significherebbe risparmiare molto a livello di tempo e di denaro. Se va via poi devi spendere per trovare un sostituto all’altezza.”

Milan, non solo Romagnoli. Anche Kessie alle prese con il rinnovo

La questione rinnovi d’altronde tiene parecchio banco in casa Milan. Ancora scottati dalle vicende Donnarumma e Calhanoglu, i dirigenti rossoneri non vorrebbero rischiare altri parametri zero. Se per Romagnoli i margini ci sono, più complicato è il rinnovo di Kessié.

L’ivoriano infatti è determinato ad andare a scadenza. Troppa al momento la distanza tra domanda e offerta. Nel frattempo il Tottenham di Conte ha già messo gli occhi su di lui, ma attenzione anche al PSG che, dopo Donnarumma, sarebbe pronto a fare un nuovo sgarbo ai rossoneri.