“Questa cosa è avvilente”: Tuchel furioso, attacco in diretta

Il Chelsea vince contro l’Aston Villa ma a fine gara Tuchel appare comunque preoccupato: “Siamo l’unico campionato senza”

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, c’è stato il fischio d’inizio del match che ha visto contrapporsi il Chelsea all’Aston Villa. La squadra di Thomas Tuchel è riuscita a conquistare tre punti molto importanti all’interno della classifica di Premier League, andando a -6 dal Manchester City capolista e momentaneamente a pari punti (41) con il Liverpool. Il tecnico dei Blues però, nell’intervista post gara, si è dichiarato comunque preoccupato. Ecco qual è il motivo.

Premier League, arriva l’attacco in diretta: Tuchel avvilito non si trattiene

Il Chelsea ha vinto in casa dell’Aston Villa questo pomeriggio, con un sonoro 1-3. A segno sono andati Jorginho (che ha realizzato per la terza volta in questa stagione una doppietta dal dischetto) e Romelu Lukaku. Il tecnico dei Blues si è dichiarato, ai microfoni della ‘BBC Sport’ alla fine della partita, orgoglioso della sua squadra che ha reagito bene e ha portato a casa la vittoria, nonostante il gol subito (tra l’altro per autogol di James). Tuchel, però non ha parlato solo della prestazione dei suoi, ma anche a un problema che coinvolge la Premier League.

Continuando l’intervista nel post partita alla ‘BBC Sport’, infatti, Thomas Tuchel ha dichiarato: “Cinque sostituzioni? Vorrei averle, ma ci sono zero chance che ciò accadrà. Siamo l’unico campionato che gioca in inverno, cosa che amo, però così facendo non proteggiamo i giocatori. Tutti gli altri campionati hanno cinque sostituzioni e noi affronteremo questi avversari in Champions League. È un po’ avvilente. Il Brighton adesso contro di noi giocherà una partita super fisica, poi avremo due gare contro il Tottenham, che è fuori dall’Europa ed è completamente concentrato su campionato e Carabao Cup”.