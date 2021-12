Il desiderio a centrocampo della Juventus può finire all’estero

La Juventus segue Zakaria, ma per portare a Torino il giocatore del Borussia Monchengladbach bisogna superare una concorrenza agguerrita.

La Juventus, nonostante i tanti problemi di gioco, è riuscita nelle ultime gare del 2021 ad accorciare sul quarto posto. La distanza dei bianconeri dall’Atalanta, che occupa l’ultima posizione disponibile per qualificarsi alla massima competizione continentale, è solo di quattro punti.

Alla ripresa la ‘Vecchia Signora’ è attesa da una serie di scontri diretti, che diranno le reali chances di una possibile qualificazione alla Champions League. La prima gara del 2022 sarà all’Allianz contro il Napoli di Spalletti. Allegri spera di recuperare Chiesa e Dybala per la sfida contro i partenopei.

Juventus, Zakaria seguito da squadre di Premier League e dal Borussia Dortmund

I dirigenti juventini hanno affermato che non ci saranno nuovi acquisti nel prossimi mercato di gennaio, ma comunque questo non vuole dire che non seguino calciatori. La società sa benissimo che bisogna rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Tra i nomi possibili per la mediana della Juventus c’è Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Come quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, il rinnovo del calciatore svizzero con il Borussia è sempre più difficile che avvenga, nonostante il pressing del club. Zakaria è in cima alla lista dei desideri della Juventus, ma bisogna registrare la forte concorrenza di alcune squadre della Premier League e del Borussia Dortmund.