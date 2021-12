Napoli, che guaio: dopo Insigne un altro big positivo al Covid

Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Un altro dei suoi giocatori è risultato positivo al Covid dopo l’annuncio su Insigne.

Arriva la batosta per il Napoli, proprio a ridosso del Natale. La squadra azzurra si ritroverà in questi giorni a Castel Volturno dove preparerà la sfida di campionato che la vedrà impegnata contro la Juventus. Un match cruciale per gli azzurri e per le speranze di restare ancorati alla possibilità di giocarsi un posto Champions (alcuni azzardano addirittura lo Scudetto).

Intanto, Spalletti è costretto alla conta dei disponibili ormai da diverse settimane. Infortuni che hanno messo l’allenatore toscano alle strette, privandolo di giocatori chiave proprio in un periodo dell’anno molto complesso. Osimhen, Koulibaly ma anche Anguissa (rientrato da qualche giorno) senza contare la notizia arrivata in questi giorni della positività al Covid di Lorenzo Insigne.

Napoli, un altro positivo al Covid: è Fabiàn Ruiz

Come detto, per Spalletti sono state settimane molto complesse proprio a causa dei tanti infortuni. Contro la Juventus l’allenatore spera di poter recuperare forze e uomini, anche se non arrivano per nulla buone notizie in tal senso. Dopo aver annunciato la positività al Covid di Insigne negli scorsi giorni, è arrivata un’altra pessima notizia.

Ad essere risultato positivo al Covid – come comunicato dal club in una nota ufficiale – c’è anche Fabiàn Ruiz, che stava recuperando proprio da un infortunio. Il giocatore è regolarmente vaccinato, come comunicato dal club, ed al momento si trova in Spagna dove evidentemente stava festeggiando il Natale con la sua famiglia. Ora osserverà un periodo di isolamento presso il suo domicilio, in attesa di poter tornare nuovamente a disposizione di Spalletti. Da capire se questo avverrà in concomitanza della sfida tra gli azzurri e la Juventus di Allegri.