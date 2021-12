Vlahovic, crolla la pista Premier: club inglesi ‘spaventati’ dall’attaccante

Dusan Vlahovic resta oggetto del desiderio di mezza Europa. Spunta il retroscena che avrebbe portato i club di Premier a tirarsi indietro.

Resta quello di Dusan Vlahovic uno dei nomi piccante per le prossime sessioni di mercato. L’attaccante della Fiorentina anche in questa stagione ha confermato tutte le sensazioni che si sono create anche lo scorso anno, dimostrando di meritare quell’appellativo di bomber puro sul quale ci sono gli occhi di mezza Europa. In Italia soprattutto la Juventus pare stia monitorando attentamente la situazione. Alla squadra di Max Allegri serve proprio un centravanti con le caratteristiche del serbo.

Eppure, proprio le ultime due stagioni stanno alimentando l’attenzione su Vlahovic e con essa anche il costo del cartellino, lievitato notevolmente negli ultimi mesi. Rocco Commisso non lascerà partire facilmente il suo attaccante, soprattutto senza quella che verrà ritenuta come offerta adeguata. Senza considerare, poi, quelle che saranno le richieste del giocatore.

“Ingaggio troppo alto”: Vlahovic, dalla Premier si tirano indietro

Si, perchè se è vero che la Fiorentina chiederà una cifra importante per lasciar partire Vlahovic, è altrettanto vero che lo stesso giocatore ha intenzione di chiedere un ingaggio alto a quella che sarà la squadra che deciderà di puntare su di lui. E i numeri sono davvero importanti.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, le squadre di Premier interessate all’attaccante si sarebbero ormai tirate indietro. Vlahovic – si legge – avrebbe avanzato una richiesta da 12 milioni di euro annui per firmare il suo prossimo contratto. Una cifra sostanziosa, che avrebbe spaventato Chelsea, Arsenal e Manchester City, al punto da portare questi club a fare un passo indietro. Da capire, poi, se la Juventus riuscirà a sfruttare questa situazione.