Il Cagliari punta in grande: colpo dal Napoli per far felice Mazzarri

Il Cagliari si appresta ad essere molto attivo sul mercato di gennaio. I due nomi caldi per Mazzarri sono Kevin Lasagna e Andrea Petagna.

Una delle squadre chiamate ad intervenire massicciamente sul mercato di riparazione sarà il Cagliari. I sardi a fronte di una prima parte di stagione disastrosa, hanno ribadito la loro fiducia nel tecnico Mazzarri e sono pronti ad offrirgli una squadra più congeniale alla sua idea di calcio per provare a centrare una salvezza sempre più difficile.

Uno dei primi movimenti in entrata riguarderà l’attacco. Accanto al prolifico, ma troppo profeta nel deserto, Joao Pedro, la dirigenza rossoblù sta cercando una prima punta da mettere al suo fianco. Secondo Tuttosport il nome caldo è quello di Andrea Petagna.

L’attaccante del Napoli, che doveva partire già questa estate direzione Samp, rientrerebbe nei parametri fissati dal Cagliari. Lo stesso Petagna, di fronte al rientro di Osimhen e alla concorrenza di Mertens, potrebbe decidere di impuntarsi per la cessione nella speranza di trovare più continuità rispetto al Napoli.

Cagliari, non solo Petagna: l’alternativa è Lasagna

Petagna però non è il solo nome caldo sul taccuino del Cagliari. Qualora il Napoli dovesse fare resistenze o sparare alto, i sardi avrebbero già in mente l’alternativa in entrata. Si tratta di Kevin Lasagna dell’Udinese, ma in prestito al Verona.

Lasagna è attualmente chiuso al Verona e vedrebbe di buon grado un’avventura a Cagliari dove potrebbe ritrovare quella continuità che ultimamente ha perso in Veneto. Sia Petagna che Lasagna hanno in questo momento le polveri un po’ bagnate (un solo gol in campionato per entrambi), ma la cura Mazzarri potrebbe ‘rivitalizzarli’. O almeno è quello che sperano a Cagliari.