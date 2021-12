“Vuole cambiare aria…”: Juve, l’allenatore a sorpresa sul bomber

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato del futuro di Anthony Martial. Sull’attaccante francese c’è anche la Juve.

Tra pochi giorni inizierà la sessione di calciomercato invernale e la Juve di Massimiliano Allegri è costantemente a caccia di un attaccante. Il club bianconero è reduce da un buon momento positivo, ma fatica sempre nel reparto offensivo ed è a caccia di una punta che possa mettere a segno tanti gol.

Scamacca, Vlahovic e Mauro Icardi sono solo alcuni dei nomi accostati al club bianconero, ma non solo. Uno dei possibili attaccanti che potrebbe arrivare in Italia è il centravanti del Manchester United Anthony Martial, giocatore ormai fuori dai piani di Ralf Rangnick ed in generale della società inglese.

Juve, le parole di Rangnick sul futuro di Martial

Attualmente il Manchester United è in campo contro il Newcastle, ma alla vigilia del match di Premier League Rangnick ha chiarito la situazione del giocatore francese, ormai ai margini dei Red Devils:

“Anthony vuole andare via da Manchester, mi ha detto che crede sia il momento giusto per cambiare aria. Lo capisco, ma il suo addio deve essere deciso insieme con la società, è una cosa nell’interesse di tutti”.