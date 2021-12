“Non credevano in me”: Inter, attacco duro dal nerazzurro

Dopo un inizio di stagione poco esaltante con la maglia dell’Inter, Dumfries sta convincendo tutti. L’esterno ha attaccato i suoi detrattori.

L’Inter ha concluso il girone di andata in vetta alla classifica. I nerazzurri sono riusciti a spazzare via tutti i dubbi nati dopo le cessioni di Lukaku ed Hakimi la scorsa estate. Sia i dirigenti che Simone Inzaghi sono stati bravi a far restare il team meneghino competitivo per la vittoria dello Scudetto.

I nerazzurri hanno zoppicato un po’ ad inizio stagione, ma hanno sempre mostrato un gran bel gioco. Il punto di svolta è stata la registrazione della difesa, che ha subito solo due gol nelle ultime sette partite del campionato. Tra i protagonisti dell’ultimo mese dell’Inter c’è sicuramente Dumfries.

Inter, Dumfries: “In molti non credevano in me”

L’esterno è tra i più in forma dell‘Inter, riuscendo a segnare tre gol nelle ultime quattro gare di campionato. Il calciatore ha parlato del suo momento in nerazzurro a ‘Sportwereld’: “Non ci ho pensato, anche se in molti non credevano in me, un attimo a firmare per l‘Inter. In Olanda non vedono il potenziale dei calciatori, soprattutto dei difensori”.

Dumfries poi conclude il suo intervento: “Non mi sono mai arreso. Cosa posso dire alle persone che non hanno creduto in mese? Che mi dispiace per loro perché hanno una visione limitata, si può imparare intanto”. L’esterno olandese con le sue ultime prestazioni ha convinto anche i suoi detrattori.