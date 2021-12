L’incredibile aneddoto di Aguero e l’infermiera: “Mi hanno chiesto di…”

Da pochi giorni ha annunciato il ritiro ma Sergio Aguero ha intrapreso una nuova avventura. Per lui un curioso sipartietto con un’infermiera.

Sergio Aguero ha vissuto un 2021 alquanto particolare e abbastanza difficile. In estate ha lasciato il Manchester City, suo storico club, e si è trasferito al Barcellona per raggiungere l’amico di sempre Lionel Messi. Ironia della sorte, il campione argentino non ha rinnovato ed Aguero ‘è restato solo’. Il suo 2021 calcistico è finito però peggio: dopo alcuni problemi fisici al ‘Kun’ sono stati diagnosticati problemi al cuore e per questo motivo, a malincuore, il giocatore ha detto addio al calcio.

Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale, l’ex stella argentina è subito pronto a ripartire e lo fa attraverso il gaming, da sempre sua grande passione. Attraverso una diretta su Twitch il giocatore ha annunciato la nascita del KLUB, la sede del suo nuovo club di gaming, situato nel quartiere Buenos Aires.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Argentina, Aguero e la curiosità sull’infermiera

Visto i tanti casi di Covid degli ultimi giorni Aguero ha confermato che prima di fare la trasmissione tutti hanno dovuto effettuare dei tamponi per certificare le proprie condizioni. Nel corso della diretta non è passata inosservata una giovane infermiera, l’argentina Cecilia Stanchi. Un follower ha chiesto ad Aguero il nome della ragazza ed il Kun ha chiesto subito informazioni alla donna.

LEGGI ANCHE >>> PSG, messaggio ufficiale del club: Donnarumma-Navas, tifosi scatenati

Subito il profilo della ragazza è stato preso d’assalto sui social ed in poco tempo è salito oltre i 20 mila follower con ancora adesso i dati in grande ed incredibile crescita.