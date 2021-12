“Dà molto fastidio…”: Donnarumma-Navas, la ‘sentenza’ dell’allenatore

Le parole di Walter Zenga, ex portiere della Nazionale italiana, su Gigio Donnarumma e il presente dell’ex Milan nel PSG di Pochettino.

Nonostante sia stato eletto miglior portiere al mondo per l’anno 2021, in occasione della premiazione del Pallone d’Oro, vinto da Leo Messi, l’attualità di Gigio Donnarumma non è tutta in discesa. Il trasferimento dal Milan al PSG ha comportato delle difficoltà, poiché nelle idee dell’allenatore Mauricio Pochettino, il portiere Keylor Navas è il principale referente tra i pali. Nelle ultime settimane questa fermezza sembra scricchiolare. Infatti Donnarumma sta avendo maggiori opportunità. Tuttavia, manca ancora la costanza di cui è alla ricerca e che, secondo molti, un calciatore del suo calibro merita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Zenga dalla parte di Donnarumma: “Migliore al mondo”

Ne è convinto l’ex allenatore del Cagliari, Walter Zenga, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘SKY’ durante il ‘Globe Soccer Awards’ di Dubai: “Donnarumma è stato il miglior portiere dell’anno. Per il percosso fatto, come ha detto lo stesso Ct Mancini, è tra i migliori del mondo in assoluto. Per la Nazionale Bonucci e Chiellini sono i volti della difesa e Mancini ha ricostruito tutto. Siamo in buone mani. Al PSG Donnarumma non è ancora titolare fisso, ma ci riuscirà piano piano. Bisogna avere continuità di risultati. Quando giocherà sempre in Champions con continuità di rendimento diventerà il migliore in assoluto“.

LEGGI ANCHE >>> “Sarri ha deciso…”, futuro Milinkovic-Savic: l’annuncio che non lascia dubbi

L’ex portiere Zenga si è poi soffermato sull’alternanza tra Donnarumma e Navas tra i pali del PSG, la quale può essere tra i motivi principali che non permettono al portiere italiano di riuscire ad esprimersi al meglio delle proprie potenzialità, quando viene chiamato in causa: “Da quando aveva 16 anni, Gigio è titolare. Contava già 200 presenze in Serie A. Dà molto fastidio non esserlo ora, ma deve avere pazienza”.