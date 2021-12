Balotelli a sorpresa: messaggio improvviso all’ex club

Fari puntati su Balotelli. L’attaccante italiano lancia un messaggio indiretto alla Nazionale e scrive anche al Manchester City: il commento social.

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Con i playoff dei Mondiali di Qatar 2022 in vista, il nome dell’attaccante italiano è tornato di moda per un posto tra le fila dello scacchiere di Roberto Mancini. Il CT, vista l’assenza di Andrea Belotti, è alla caccia di nuovi innesti da inserire in rosa. L’avventura in Turchia all’Adana Demirsport prosegue per il verso giusto e la prodezza contro il Goztepe potrebbe far salire clamorosamente il suo nome alla ribalta.

Balotelli, messaggio alla Nazionale e al Manchester City

In maniera indiretta, quindi, Balotelli ha lanciato un messaggio alla Nazionale italiana. In maniera diretta, invece, l’ha fatto al Manchester City, sua vecchia squadra. I Citizens, sul proprio account ‘Twitter’, hanno postato un video in cui mostrano una tripletta di Super Mario risalente al 2010.

L’attaccante italiano, sui propri canali social, ha commentato i fotogrammi con un laconico “Love you” e con un cuore blu su Instagram. Non è la prima volta che l’attaccante italiano condivide vecchi ricordi sui suoi canali social.