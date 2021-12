Non solo Ferran Torres: Barcellona, pronto il doppio colpo dal Chelsea

Il Barcellona muove passi in avanti con il Chelsea per Azpilicueta e Christensen, dopo avere in pugno Ferran Torres.

È stata difficile, forse la più difficile di sempre, la prima parte di stagione 2021-22 che ha vissuto il Barcellona. Dopo l’addio di Leo Messi e l’arrivo come presidente di Joan Laporta, l’equilibrio è mancato. Evidentemente il peso de La Pulga si è intensamente sentito come assenza e dalla dirigenza non è stato facile gestirlo. Inoltre, la notizia dell’addio forzato del Kun Aguero per problemi di salute, ha comportato un’ulteriore perdita in attacco e così si è concluso l’anno. Tuttavia, la società non si dà per vinta: il calciomercato invernale sarà quello della risalita. O almeno è ciò che si augurano tutti i blaugrana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Barcellona su Cesar Azpilicueta e Andreas Christensen del Chelsea

Il primo affare che pare in dirittura d’arrivo è quello con il Manchester City per Ferran Torres. La trattativa è in chiusura, al punto che si parla di visite mediche già fissate. Il calciatore spagnolo classe 2000 alla fine della scorsa settimana si è trasferito in Spagna e si è allenato a Valencia. I club hanno concordato 50 milioni di euro per il suo cartellino più circa 15 di bonus eventualmente da aggiungere.

LEGGI ANCHE >>> Cannavaro in Serie A da allenatore, la proposta a sorpresa del club

Secondo quanto riferisce ‘Sport’, il Barcellona si muove anche su altri fronti e infatti avrebbe messo in lista due calciatori del Chelsea, Andreas Christensen e Cesar Azpilicueta. Per i due lo sforzo economico potrebbe essere più concentrato poiché sono in scadenza di contratto con i Blues il prossimo 30 giugno del 2022. Nessuno dei due è orientato alla firma del rinnovo e ciò favorisce i blaugrana. In ogni caso, l’affare potrebbe concludersi ora ma essere effettivo a partire dall’estate, poiché la perdita diventerebbe eccessiva per il tecnico Tuchel.