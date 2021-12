Cannavaro in Serie A da allenatore, la proposta a sorpresa del club

Conclusa la lunga esperienza nel calcio cinese, Fabio Cannavaro guarda a un futuro in Serie A e racconta le proposte ricevute.

Dopo aver scritto la storia del calcio italiano da giocatore (campione del mondo 2006, anno in cui ha conquistato anche il Pallone d’Oro) Fabio Cannavaro sta tentando la difficile transizione dal campo alla panchina.

Per farlo ha scelto di partire dalla Cina, al seguito del suo mentore Marcello Lippi, esperienza che si è conclusa lo scorso settembre dopo ben 7 stagioni intervallate da una “toccata e fuga” in Arabia Saudita. Esperienze esotiche e formative, che Cannavaro non rinnega ma che comunque rappresentano il passato.

Il futuro, infatti, dovrebbe riguardare il calcio europeo e in particolare quello italiano, la Serie A vissuta per tanti anni da protagonista come calciatore. Ad affermarlo è lui stesso al Corriere dello Sport, svelando anche i contatti avuti in passato con un club che avrebbero potuto riportarlo in Italia prima.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cannavaro: “Ho dovuto dire no due volte alla Fiorentina”

“Voglio tornare ad allenare e voglio farlo in Europa – ha raccontato – anche se ho ricevuto in questi mesi diverse offerte dall’Asia. Sono stato a Londra a trovare mia figlia e ho iniziato a collaborare con Pini Zahavi. Starò fermo fino a dicembre, poi voglio seguire un po’ di allenatori: ho parlato con Tuchel e Guardiola per seguire Chelsea e Manchester City, sono passato anche davanti a Castel Volturno. Ma non mi sono fermato.”

Quindi Cannavaro ha svelato i contatti avuti in passato con un club di Serie A: “Per due volte ho dovuto dire no alla Fiorentina, ogni volta che mi facevano la proposta il Guanghzou non mi permetteva di partire. Quando sono tornato in Italia ho detto loro che non sarei più tornato in Cina per motivi familiari.”

LEGGI ANCHE>>>Inter, scelta drastica in arrivo: Inzaghi è rassegnato

“Italiano comunque è stata un’ottima scelta, il suo calcio è entusiasmante” ha concluso Cannavaro. Che è finalmente pronto a mettersi alla prova con il calcio italiano.