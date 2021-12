Calciomercato, l’affare è ufficiale: clausola rescissoria da un miliardo

Ferran Torres è un nuovo calciatore del Barcellona. Il club ne ha comunicato l’ingaggio attraverso i propri canali social.

Il Barcellona mette a segno il primo grande colpo di calciomercato del Vecchio Continente, per questa sessione invernale. Tramite un video, il club blaugrana ha annunciato l’arrivo in rosa nel “dream teen” di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo di 21 anni giunge dal Manchester City, squadra nella quale aveva ereditato il numero di maglia 21, appartenuto all’idolo e connazionale, David Silva.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ferran Torres is ours until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2021

Barcellona, è ufficiale: arriva Ferran Torres dal Manchester City

Con un comunicato apposito sono state resi noti dal Barcellona anche diversi dettagli: Ferran Torres ha firmato un accordo per cinque stagioni, fino al 30 giugno del 2027. Sicuramente a fare maggior rumore è l’incredibile valore della clausola rescissoria, che di fatto significa blindarlo senza alcuna possibilità di “scappare via”: un miliardo di euro, come ufficializzato proprio dai catalani.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Ferran Torres: Barcellona, pronto il doppio colpo dal Chelsea

Il Manchester City a sua volta ha specificato che la cessione è avvenuta a titolo definitivo, e dovrebbe essere stata di circa 55 milioni di euro più 15 di bonus per arrivare eventualmente ai 70 che gli inglesi avevano chiesto cash. Già nel fine settimana Ferran Torres era rientrato in Spagna e si era allenato a Valencia, in attesa di sostenere le visite mediche, poi portate avanti con successo. Txiki Begiristain, dirigente del City, ha salutato così il calciatore, dopo appena un anno e mezzo trascorso in Premier League, attraverso i canali ufficiali del club: “Ferran è un calciatore con il quale è stato un piacere lavorare e gli auguriamo tutto il meglio al Barcellona così come per il resto della sua carriera”.