Lazio, Al-Khelaifi vuole aiutare Sarri: colpo di scena col PSG

Colpo di scena da parte del PSG nei confronti della Lazio: il club biancoceleste cerca un terzino, il club parigino vuole aiutare

Le richieste che Maurizio Sarri ha recapitato alla dirigenza della Lazio sono chiare e precise: la squadra ha bisogno di un terzino sinistro, in grado di creare una buona fase di raccordo tra l’azione offensiva e quella difensiva, e di un attaccante. Diversi i nomi presi in considerazione fino ad ora. Per la parte sinistra del campo ne spicca uno tra i diversi altri, ovvero quello di Kurzawa giocatore di proprietà del PSG. Al-Khelaifi può essere d’aiuto per portare a termine l’operazione di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio: così Al-Khelaifi vuole aiutare Sarri ad avere in squadra Kurzawa

La Lazio, quindi, ha le idee chiare per il mercato di gennaio. Fondamentalmente servono due innesti: uno sulla fascia sinistra, con un terzino che sappia anche svolgere in caso fosse necessario il ruolo di difensore centrale, e uno in attacco. Per il ruolo nel reparto difensivo spunta, su tutti gli altri, il nome di Kurzawa attuale giocatore del PSG. Il giocatore, classe 1992, ha trovato spazio in questa stagione solamente in un match. Il suo contratto scadrà nel 2024. L’intenzione quindi sembrerebbe essere quella di voler andar via e di cambiare aria per ritrovare minuti di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Scamacca, contatto ufficiale: la mossa di Agnelli per averlo subito

Maurizio Sarri, dunque, lo vorrebbe tra le fila biancocelesti e Al-Khelaifi potrebbe contribuire nell’operazione di mercato. Il suo ingaggio, di 4 milioni di euro, è però alto e potrebbe creare problemi alla Lazio. Per questo motivo, il PSG avrebbe proposto, secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, di pagare parte del suo stipendio pur di contribuire alla buona riuscita dell’affare. In uscita dal club resta comunque Lazzari. Per l’attacco, invece, l’innesto potrebbe essere Jovane Cabral giocatore di proprietà dello Sporting Lisbona.