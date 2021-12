“Non è facile…”, Conte lo ha fatto di nuovo: lo ‘sfogo’ in conferenza

Al termine del match disputato oggi contro il Southampton, Antonio Conte si è lamentato davanti ai media nel post partita.

Nel diciannovesimo turno di Premier League il Tottenham di Antonio Conte ha frenato, pareggiando solo 1 a 1 nel match contro il Southampton. Gli Spurs erano addirittura sotto nel risultato, a causa della rete di Ward-Prowse ed hanno firmato la rete del pari su rigore, a fine primo tempo con il ‘solito’ Harry Kane.

In occasione del pareggio del Tottenham i padroni di casa hanno perso anche per doppio giallo Salisu con gli Spurs che, nonostante oltre 50 minuti di superiorità numerica, hanno faticato e non hanno trovato la vittoria. Due punti persi abbastanza importanti nella corsa alla Champions League.

Conte spiega i motivi dello stop in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita il tecnico pugliese del Tottenham ha spiegato i motivi dello stop e tra virgolette si è lamentato anche per le troppe gare ravvicinate in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che giocare dopo neanche due giorni, solo 44 ore non è facile per nessuno. Ho visto stanchezza nei miei ragazzi, credo anche per questa stagione oggi non abbiamo fatto le scelte migliori, soprattutto in fase di finalizzazione. Giocare sotto il sole ed in una situazione del genere non è facile”.