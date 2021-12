Coppa d’Africa, decisione spiazzante per il Napoli: soluzione a sorpresa

Si apre un nuovo scenario per vedere Osimhen in Coppa d’Africa: la Nigeria è disposta ad aspettare, il Napoli vuole cautela

Victor Osimhen è stato vittima di un brutto infortunio rimediato in uno scontro con Skriniar, durante Inter-Napoli. L’attaccante nigeriano ha dovuto perciò sottoporsi a una delicata operazione chirurgica che ancora lo tiene lontano dal campo di gioco. Ha però comunque deciso di volare in Nigeria per queste vacanze natalizie e la speranza per lui è quella di poter prendere parte con la sua nazionale alla Coppa d’Africa che dovrebbe tenersi, salvo decisioni dell’ultimo minuto, tra gennaio e febbraio. Il Napoli promuove cautela, la nazionale nigeriana pensa a una possibile soluzione pur di averlo con sé.

Napoli, Osimhen non vorrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa: la Nigeria pensa a una soluzione

Il 31 gennaio Victor Osimhen dovrebbe rientrare a Napoli per sottoporsi a una tac con il club di appartenenza. L’intenzione è quella di comprendere come sta procedendo il suo recupero dopo l’infortunio che l’ha costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica al volto. Il giocatore starebbe cercando di recuperare nel più breve tempo possibile, sia per rientrare in campo con il Napoli (anche se difficilmente potrebbe recuperare già per la sfida del 6 gennaio contro la Juventus) sia per rispondere alla convocazione della propria nazionale in vista della Coppa d’Africa.

Per saperne di più si attende quindi l’esito della tac e della visita svolta dal chirurgo Tartaro, colui che l’ha operato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, inoltre, la Nigeria starebbe pensando a una soluzione che possa permettere di non rinunciare totalmente alla sua presenza. La nazionale, infatti, sarebbe disposta ad aspettarlo e ad averlo anche non da subito, ma per le eventuali semifinali della competizione. L’idea è anche quella di giungere anche a un possibile ‘compromesso’ con il Napoli, che ha paura di un possibile nuovo infortunio date le sue condizioni attuali.