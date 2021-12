Napoli, Spalletti può esultare: due ‘rinforzi’ in tempo per la Juve

Sospiro di sollievo per Spalletti in ottica Juventus, visto che il Napoli ha comunicato la guarigione di Insigne e Fabian Ruiz dal Covid-19.

Il Napoli ha chiuso il suo 2021 con la sconfitta interna contro lo Spezia. Gli azzurri hanno perso contro gli uomini di Thiago Motta a causa dell’autogol di Juan Jesus, ma comunque hanno fornito una prestazione da dimenticare. I partenopei stanno attraversando un periodo di crisi, visto gli otto punti totalizzati nelle ultime otto gare di campionato.

Questa mancanza di risultati è anche figlia delle tante assenze di queste settimane a cui ha dovuto far fronte Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sta facendo la conta da almeno un mese per schierare una formazione competitiva. In serata è giunta una notizia che ha fatto tirare un gran sospiro di sollievo sia all’ex allenatore della Roma che ai tifosi azzurri.

💪 Insigne e Fabian negativi al Covid-19 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bELTJFBldY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 29, 2021

Napoli, Insigne e Fabian Ruiz negativi al Coronavirus

Il Napoli, tramite il proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’, ha comunicato la guarigione dal Covid-19 di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il capitano aveva contratto il virus prima della gara contro lo Spezia, mentre l’ufficialità della positività dello spagnolo è stata diramata il giorno di Santo Stefano.

Ottime notizie per Spalletti, che riavrà due giocatori fondamentali alla ripresa del campionato. Il primo match del Napoli del 2022 è il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium, dove i partenopei dovranno difendere il vantaggio di cinque punti sulla squadra di Allegri.