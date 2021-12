“Via a parametro zero”: Juve, l’annuncio ufficiale che fa esultare Allegri

Il centrocampista si libererà a parametro zero e ora la Juve monitora la situazione: il comunicato ufficiale non lascia alcun dubbio

Il Borussia Monchengladbach ha pubblicato, sui propri canali ufficiali, un comunicato con cui ha dichiarato che Denis Zakaria partirà a giugno. Il centrocampista, infatti, è in scadenza di contratto proprio il 30 giugno 2022 e ha deciso di proseguire la sua carriera calcistica altrove. Si libererà a parametro zero e ora quindi per la Juventus si presenta una situazione ideale. Il club bianconero monitora la sua situazione da diverso tempo dato l’interesse che c’è sul suo profilo.

Calciomercato Juve, si sblocca la situazione legata a Zakaria: partirà svincolato a giugno

Ora non ci sono più dubbi: il Borussia Monchengladbach ha comunicato in via ufficiale che, dopo cinque anni trascorsi con il club, Denis Zakaria non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a fine giugno e partirà a parametro zero. Ottima notizia dunque per la Juventus che segue il suo profilo da ormai diverse settimane. Il mediano, classe 1996, in Bundesliga ha realizzato quest’anno 2 gol e 1 assist in 15 partite giocate.

Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach ha parlato della partenza di Zakaria, a cui si unirà sempre a giugno e sempre da svincolato quella di Matthias Ginter. Ha infatti dichiarato: “Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e con chi no. E anche in quali circostanze affronteremo la seconda metà del campionato. Era importante per noi”. Parole chiare per un club che vuole continuare il proprio percorso di crescita e per la Juve, che però non è l’unica squadra in corsa per lui. Sono interessate infatti anche la Roma, il Borussia Dortmund e alcune squadre di Premier League.