Serie A, due positivi al Covid: il club rinvia la ripresa degli allenamenti

Con il Covid che continua a diffondersi a macchia d’olio in questi giorni, una squadra di Serie A è stata costretta a rinviare la ripresa degli allenamenti.

Il Covid, mai in questi ultimi giorni, ha avuto una ripresa in termini di contagi assolutamente importante. L’Italia ogni giorno fa registrare record sul numero di persone infettate dal virus, anche se la pressione sugli ospedali al momento non desta preoccupazione. Merito, evidentemente, del lavoro fatto dalla campagna vaccinale che sta sortendo i suoi effetti almeno sulle ospedalizzazioni.

Restano, però, moltissime le persone costrette a casa a causa del Coronavirus o anche perchè contatti stretti di una persona contagiata. Ecco perchè anche il Governo sta ripensando alle modalità della quarantena. Anche lo sport, ed il calcio in particolare, sta risentendo un po’ in tutta Europa (Serie A compresa) di questo boom di contagi.

Serie A, lo Spezia rinvia la ripresa degli allenamenti: due positivi al Covid

In questi giorni, dopo le festività natalizie, le squadre stanno riprendendo gli allenamenti per farsi trovare poi pronte per il ritorno in campo, in programma a ridosso dell’Epifania. Per lo Spezia, però, la ripresa dei lavori dovrà ancora attendere, proprio a causa del Covid. L’annuncio è stato fatto dallo stesso club ligure, che ha riscontrato due positivi in queste ore.

Uno è Victor Kovalenko mentre l’altro è un membro dello staff tecnico. La squadra, che sarebbe dovuta tornare in campo oggi per gli allenamenti, ha cosi deciso di rinviare tutto per effettuare un screening completo ed avere chiara la situazione. Tamponi per tutti, in attesa dei risultati.