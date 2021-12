Finisce l’avventura in MLS per Alexandre Pato. Il brasiliano a breve sarà svincolato… e il Monza sogna un clamoroso ingaggio.

Finisce con ben poca gloria l’avventura statunitense di Alexandre Pato. L’ex attaccante del Milan ha racimolato solo 5 presenze con la maglia degli Orlando City senza mai andare in rete. Il suo contratto quindi non gli sarà rinnovato.

Alla soglia dei 33 anni Pato sarebbe anche disposto a rinunciare a parte dell’ingaggio pur di avere un ultimo contratto. Ecco che da Monza rilanciano un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Secondo TuttoMonza infatti la squadra lombarda sarebbe intenzionata a piazzare il colpo da novanta per tentare la promozione in A.

Il club di Berlusconi e Galliani, favorito anche dai buoni rapporti con Pato dai tempi del Milan, potrebbe infatti provare il colpaccio ingaggiando lo svincolato attaccante. Lo stesso brasiliano sarebbe ben felice di un ritorno in Italia, in un ambiente oltretutto per lui sempre ‘amichevole’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pato, Galliani pronto a farlo tornare ‘a casa’

Pato, da quando ha lasciato il Milan nel lontano 2013, non ha mai realmente trovato continuità. Solo in Brasile e in Cina è riuscito a far intravedere sprazzi di quel talento che tanto aveva ammaliato San Siro. Le altre esperienze europee, quella col Chelsea e col Villarreal, sono finite in grandi delusioni, tra incomprensioni e problemi fisici.

LEGGI ANCHE >>> “La Juve parla con lui tutti i giorni”: colpo in attacco a sorpresa

Dopo aver fallito il rilancio anche in MLS con gli Orlando City, Pato potrebbe quindi decidere di concludere la carriera con il duo Berlusconi-Galliani, esattamente con coloro che l’avevano lanciato, ancora giovanissimo, al Milan.