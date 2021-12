Ha segnato 20 gol in campionato: Fiorentina, colpo in attacco in vista

Resta negativa la stagione con la Salernitana per Simy, finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola punta a prenderlo in prestito.

Non si concluderà con l’acquisto di Jonathan Ikoné dal Lille il mercato di riparazione della Fiorentina. A tenere banco, in particolare, è la situazione riguardante Dusan Vlahovic: la punta, come noto, è nel mirino della Juventus e dell’Atletico Madrid tuttavia il presidente Rocco Commisso non ha alcuna intenzione di venderlo a gennaio. Crede infatti nella qualificazione alle coppe europee e sul mercato agirà al fine di potenziare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Fiorentina, si pensa a Simy come vice-Vlahovic

La priorità è un attaccante che possa far rifiatare, quando necessario, il serbo autore di 16 reti e 3 assist in 19 apparizioni in campionato. Aleksandr Kokorin, infatti, continua ad essere un oggetto misterioso e nelle rare occasioni in cui è sceso in campo (104 minuti complessivi) non ha convinto l’allenatore. L’addio tra le parti è imminente e per sostituirlo il club viola ha messo nel mirino diversi giocatori.

Il preferito, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è Nwankwo Simy protagonista di una stagione complicata con la Salernitana: per lui appena un gol in 18 presenze. Un bottino magro, considerando che lo scorso anno con la maglia del Crotone ne aveva siglati 20. La Fiorentina punta a prenderlo in prestito. In alternativa piacciono Borja Mayoral (tentato dall’opzione Cagliari), Joao Pedro (improbabile che lasci Cagliari nel momento del bisogno) e Toni Martinez del Porto.