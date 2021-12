“Ultimatum a Raiola…”, caos Haaland: il top club perde la pazienza

ll Borussia Dortmund vuole conoscere al più presto le intenzioni di Haaland. Il club tedesco ha fissato una deadline per Raiola.

Questo mercato di gennaio, almeno per il momento, non promette grandi colpi, ma quello di giugno è già tutto un altro discorso. Dopo i cambi di casacca di Messi e Ronaldo della scorsa estate, l’anno prossimo si attendono quelli di Mbappé ed Haaland. Il francese sembra promesso al Real Madrid, ma il PSG farà di tutto per far restare sotto l’ombra della Torre Eiffel il campione del Mondo.

Il discorso ‘Haaland’ è molto più complicato. Raiola, agente del calciatore norvegese, già avuto dei contatti con i top club europei. Il centravanti può lasciare il Borussia Dortmund se la prossima estate una squadra dovesse esercitare la clausola di 75 milioni di euro. Il club tedesco però ha perso la pazienza con il suo calciatore.

Borussia Dortmund, ultimatum fissato a fine febbraio per Haaland e Raiola

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, il Borussia Dortmund ha dato un ultimatum sia ad Haaland che al suo entourage. La società tedesca ha fissato una deadline a fine di febbraio per conoscere il futuro del suo centravanti. Il presidente e il direttore sportivo del club hanno ribadito nei giorni scorsi di voler incontrare Raiola il prima possibile.

Haaland è un’autentica macchina da gol, visto i suoi 76 gol nelle 75 partite disputate con la maglia del Borussia Dortmund. Raiola vuole far partire un’asta incredibile la prossima estate. Sull’attaccante bisogna registrare l’interesse dei più importanti club europei: Barcellona, PSG, Real Madrid e Manchester City.