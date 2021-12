“Sta andando in America”: Inter, colpo di teatro imminente

L’Inter potrebbe essere soggetta a cessione. È la grande indiscrezione degli ultimi giorni e pare destinata a diventare realtà.

Nell’ultimo anno diverse preoccupanti voci si sono diffuse in merito alla condizione finanziaria del gruppo Suning, a causa della pandemia. Una situazione che inficerebbe anche la stabilità dell’Inter, considerato che il colosso cinese ne è proprietario. A poco sono valse le rassicurazioni da parte di Zhang Jindong, fondatore di Suning e padre di Steven Zhang, proprietario del club nerazzurro. Pochi giorni fa ha infatti rassicurato i dipendenti: “Con il sostegno e l’aiuto del Governo e con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo si è stabilizzato gradualmente”, ma in quanto all’Inter si susseguono rumors su una sua imminente cessione.

Inter, Zhang a Los Angeles per la cessione del club

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, nonostante le dichiarazioni pubbliche, in realtà la dirigenza sarebbe a lavoro tacitamente per la cessione di una parte o di tutto il pacchetto della società nerazzurra. Nell’ultimo mese, infatti, pare ci sia stata un’accelerazione e che il presidente Steven Zhang sia a Los Angeles per sondare diverse possibilità e dialogare di persona con i gruppi interessati all’acquisto delle azioni.

In particolar modo, sarebbero diversi i possibili acquirenti. Innanzitutto, ci sarebbe la figura di Daniel E. Straus, affarista di New York e numero uno di un gruppo che si occupa di salute e gestisce un fondo, che ha investito in private equity e in ambito immobiliare, oltre che nell’entertainment e nello sport. In passato, con Bridge Sports, Straus ha rivelato anche una quota della franchigia dei Memphis Grizzlies dell’NBA. Poi, dopo il 2018, ci ha provato con i Minnesota Timberwolves, ma senza successo. Zhang starebbe valutando il livello d’interesse e qualità dell’acquirente nonché gli obiettivi economici. Per cedere l’Inter Suning chiede un miliardo di euro, e non è disposta a trattare. Il progetto per il nuovo stadio, che ha ottenuto già via libera, aumenta il valore del club di Milano. Si attendono novità ben presto.