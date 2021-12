“Messo fuori squadra e addio Mondiali”: Insigne, scenario incredibile

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, potrebbe andare al Toronto in estate. La trattativa sembra già in stato avanzato, non avendo funzionato quella per il rinnovo.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Napoli e anche per i romantici del calcio, ancora legati all’idea di bandiera. Pur volendo proseguire e verosimilmente concludere la sua avventura professionale con la maglia azzurra, per Lorenzo Insigne si avvicenda l’addio a fine stagione. La trattativa per il rinnovo non è riuscita a decollare. Mentre le parti acuivano le proprie distanze, il Toronto ha avanzato un’offerta praticamente irrinunciabile all’attaccante trentenne. Si tratterebbe di 10 milioni di euro lordi a stagione, secondo il ‘Corriere dello Sport’, per cinque anni più alcuni benefici, tra cui appartamento, auto e voli per sé e la sua famiglia da/per l’Italia. Una prospettiva abbastanza succulenta, che sta facendo ragionare il calciatore sulla possibilità di sbarcare in MLS.

