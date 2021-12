“Colpo alla Juan Jesus”: Napoli, svolta sul mercato per sostituire Manolas

Il Napoli cerca un difensore che possa prendere un posto di Kostas Manolas. In queste ore spunta la soluzione indicata da Spalletti.

Con l’addio di Kostas Manolas, il Napoli si è ritrovato a fare la conta nelle retrovie. Con l’infortunio di Koulibaly delle scorse settimane (e la sua possibile partenza per la Coppa d’Africa) agli azzurri è rimasta la coppia Rrahmani-Juan Jesus, che sta tirando la carretta ormai da un po’. Chiaro, però, che con il passare del tempo non è auspicabile restare con due soli difensori centrali in organico, soprattutto se verrà confermata la presenza di Koulibaly con la maglia del Camerun.

Ecco perchè il Napoli sta lavorando, già per gennaio, per cercare un elemento che possa prendere il posto proprio di Manolas che ha lasciato la città partenopea in maniera veloce e per alcuni anche sorprendente. Già in estate si è parlato di un addio, salvo restare poi in azzurro dando l’idea di voler proseguire fino a fine anno.

Napoli, per la difesa spunta Federico Fazio

E cosi, su indicazione dello stesso Luciano Spalletti, il Napoli avrebbe acceso i riflettori su Federico Fazio. Il difensore è ai margini del progetto Roma già da diverso tempo, oltre ad essere anche in scadenza di contratto. Di fatto – come riportato oggi da ‘Sportitalia’ – sarebbe un’operazione alla Juan Jesus, con il difensore argentino che arriverebbe in azzurro per andare a tappare un buco venutosi a creare nelle retrovie.

Spalletti, come detto, si è già detto pronto ad accogliere Fazio. C’è da capire, adesso, con che tempi e quali modalità il giocatore classe ’87 potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio. Chiaro che la soluzione legata a Fazio sarebbe dettata anche da una necessità di non spendere troppi soldi in un momento economicamente ancora complesso.